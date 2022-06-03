مؤسس "ياندكس" يغادر جميع مناصبه في الشركة

غادر أركادي فولوج، المؤسس المشارك في شركة "ياندكس"، جميع مناصبه في شركة التكنولوجيا الروسية، وذلك بعد أن أدرجه الاتحاد الأوروبي في قائمة عقوباته الجديدة.

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وجاء القرار بعد أن أدرجه الاتحاد الأوروبي في قائمة عقوباته، وعقب ذلك تراجع سهم "ياندكس" خلال تعاملات اليوم بأكثر من 10%.

واليوم كشف الاتحاد الأوروبي عن الحزمة السادسة من العقوبات التي تم فرضها على روسيا بحجة العملية العسكرية في أوكرانيا، علما أن العملية الروسية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وفي إطار العقوبات الجديدة سيتخلى الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عن طريق البحر في غضون ستة أشهر وعن المنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر.

كما تم فصل "سبيربنك" و"أم كا بي" و"روسسيلخوزبنك" والبنك البيلاروسي للتنمية والتعمير عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.

كذلك تم إدراج شخصيات في قائمة العقوبات فبالإضافة إلى فولوج تم إدراج تاتيانا نافكا، زوجة السكرتير الصحفي للرئيس الروس دميتري بيسكوف، وأولاده إليزافيتا ونيكولاي في قائمة العقوبات الشخصية.

وشملت العقوبات أيضا شركات متهمة بتوريد منتجات للجيش الروسي، وعلى وجه الخصوص: UAZ ،KamAZ ،Sukhoi ،Nizhnekamsk Truck.

المصدر: وكالات