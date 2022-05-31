إسرائيل تكثف التنقيب عن الغاز لاستغلال الفرصة ومساعدة أوروبا

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، عن "إطلاق إجراء تنافسي رابع للبحث عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل".

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وأمرت وزيرة الطاقة الإسرائيلية العاملين في وزارتها تعجيل التجهيزات الاستراتيجية لانطلاق الإجراء الرابع للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وذلك على ضوء الأزمة الأوكرانية.

وفي مؤتمر صحفي لها، قالت كارين الهرار: "إسرائيل تحشد المساعدة لأوروبا بتنويع مصادرها للطاقة..أزمة الطاقة العالمية تشكل فرصة لإسرائيل لإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك الى جانب المخاوف الصادقة والحقيقية إزاء ما يجري في أوروبا".

وتابعت:"بالتناسب مع سياستي العام الماضي، تركزت وزارة الطاقة بالعمل على دفع الطاقة المتجددة وإزالة العوائق البيروقراطية والتنظيمية، بهدف تسهيل ربط الطاقة المتحدة ولتكوين أساس متين لمواصلة التعزيز المكثف لربط الطاقة المتجددة".

وأكملت: "وزارة الطاقة تحت رئاستي تعمل على ضمان أمن الطاقة لإسرائيل..تنوع مصادرنا والاستثمار بالطاقة المتجددة، واحتياطات الغاز للاقتصاد الإسرائيلي للعقود القادمة".

المصدر: "I24"