 
مباشر
عاجل
البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة

إسرائيل تكثف التنقيب عن الغاز لاستغلال الفرصة ومساعدة أوروبا

مال وأعمال

إسرائيل تكثف التنقيب عن الغاز لاستغلال الفرصة ومساعدة أوروبا
AP Marc Israel Sellem
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t50v

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، عن "إطلاق إجراء تنافسي رابع للبحث عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل". 

إقرأ المزيد
أردوغان: إسرائيل أكدت استعدادها للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي
أردوغان: إسرائيل أكدت استعدادها للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي

وأمرت وزيرة الطاقة الإسرائيلية العاملين في وزارتها تعجيل التجهيزات الاستراتيجية لانطلاق الإجراء الرابع للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وذلك على ضوء الأزمة الأوكرانية.

وفي مؤتمر صحفي لها، قالت كارين الهرار: "إسرائيل تحشد المساعدة لأوروبا بتنويع مصادرها للطاقة..أزمة الطاقة العالمية تشكل فرصة لإسرائيل لإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك الى جانب المخاوف الصادقة والحقيقية إزاء ما يجري في أوروبا". 

وتابعت:"بالتناسب مع سياستي العام الماضي، تركزت وزارة الطاقة بالعمل على دفع الطاقة المتجددة وإزالة العوائق البيروقراطية والتنظيمية، بهدف تسهيل ربط الطاقة المتحدة ولتكوين أساس متين لمواصلة التعزيز المكثف لربط الطاقة المتجددة".

وأكملت: "وزارة الطاقة تحت رئاستي تعمل على ضمان أمن الطاقة لإسرائيل..تنوع مصادرنا والاستثمار بالطاقة المتجددة، واحتياطات الغاز للاقتصاد الإسرائيلي للعقود القادمة". 

المصدر: "I24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا