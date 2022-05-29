أردوغان: إسرائيل أكدت استعدادها للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل أكدت استعدادها للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي.

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وأوضح أردوغان قائلا: "الجانب الإسرائيلي يقول إنه مستعد للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي"، مشيرا إلى أن "وزير الطاقة التركي سيجري محادثات في هذا الإطار".

وفي وقت سابق، رجح أردوغان إمكانية تكثيف التعاون بين بلاده وإسرائيل في مجال الطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

وذكر أن "إسرائيل في عهد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، كانت على وشك تنفيذ مشروع في مجال الطاقة، لكن الأمر سار في اتجاه معاكس فجأة".

وتطرق الرئيس التركي إلى مشروع خط أنابيب "إيست ميد" المتفق عليه بين إسرائيل وقبرص واليونان بغية ضخ الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر قبرص واليونان، قائلا إن "المسار الذي تفكر فيه إسرائيل بشأن تصدير الطاقة غير مناسب من حيث التكلفة".

وشدد على أن حسابات التكلفة تظهر أن الطريقة المناسبة في هذا الأمر تكمن في ضخ الغاز الطبيعي عبر تركيا، مضيفا أن "الأطراف المعنية تتحدث بالفعل عن ذلك فيما بينها".

المصدر: "الأناضول"