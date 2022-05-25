نوفاك: حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ازداد بنسبة عشرة بالمئة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران، ازداد بنسبة 10٪ في الربع الماضي من هذا العام.

وأضاف نوفاك خلال منتدى التجارة الإيراني الروسي: "وفقا لنتائج العام الماضي، زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 81٪ ، ووصل إلى أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة - ما يقرب من 4 مليارات دولار".

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وتابع نوفاك القول: "هذا العام نشهد أيضا زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين. في الربع الأول من هذه السنة أكثر من 10٪".

المصدر: نوفوستي