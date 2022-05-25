نوفاك: حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ازداد بنسبة عشرة بالمئة
Legion-Media
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران، ازداد بنسبة 10٪ في الربع الماضي من هذا العام.
وأضاف نوفاك خلال منتدى التجارة الإيراني الروسي: "وفقا لنتائج العام الماضي، زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 81٪ ، ووصل إلى أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة - ما يقرب من 4 مليارات دولار".
وتابع نوفاك القول: "هذا العام نشهد أيضا زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين. في الربع الأول من هذه السنة أكثر من 10٪".
المصدر: نوفوستي