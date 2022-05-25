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وكالة: الاتحاد الأوروبي جمد 10 مليارات يورو من أصول رجال الأعمال الروس

مال وأعمال

وكالة: الاتحاد الأوروبي جمد 10 مليارات يورو من أصول رجال الأعمال الروس
Legion-Media
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جمد الاتحاد الأوروبي أصولا لرجال أعمال روس بقيمة نحو 10 مليارات يورو، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

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أفادت بذلك وكالة "د ب أ" الألمانية نقلا عن بيانات للمفوضية الأوروبية، موضحة أن رجال الأعمال الروس حرموا من الوصول إلى اليخوت الفاخرة والعقارات وغيرها من الأصول التي تقارب قيمتها 10 مليارات يورو.

وكان هذا المبلغ لا يزيد عن 6.7 مليار يورو بحلول 8 أبريل الماضي.

وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مشروع قانون اليوم الأربعاء من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

المصدر: "تاس"

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