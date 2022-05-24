الخزانة الأمريكية تنهي الترخيص الذي يسمح لروسيا بسداد ديونها الخارجية في 25 مايو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تجدد الرخصة العامة، التي تسمح لروسيا بسداد ديونها الخارجية، وسوف تنتهي في 25 مايو في الساعة 07:01 بتوقيت موسكو.

وقالت الوزارة: "لن يجدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أحكام الترخيص الرئيسي، الذي تنتهي صلاحيته في 25 مايو".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق، إلى أن فرض حظر محتمل على روسيا يعرقل عملية سداد ديونها بعملات أجنبية لن يؤثر على سمعتها المالية الحقيقية، كون روسيا قادرة على سداد التزاماته بأي عملة ما لم يتم خلق مشاكل مصطنعة لها.

المصدر: تاس