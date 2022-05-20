المركزي الروسي يخفف الضوابط في سوق العملات المحلية

قرر البنك المركزي الروسي تخفيف الضوابط في سوق العملات المحلية، والتي كان قد فرضها قبل نحو شهرين بعد تراجع العملة الروسية في ظل الضغوطات الخارجية، وخاصة العقوبات الغربية على روسيا.

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وقال المركزي الروسي في بيان نشره أمس، إنه يمكن للبنوك الروسية اعتبارا من اليوم (20 مايو 2022) بيع العملات الأجنبية نقدا (كاش) للأفراد دون قيود، باستثناء عملتي الدولار واليورو.

وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة ببيع عملتي الدولار واليورو ستظل سارية حتى الـ9 من سبتمبر المقبل (2022)، وفيما يتعلق بالعملتين الأمريكية والأوروبية يمكن للبنوك بيع أموال الدولار واليورو للأفراد فقط التي اشترتها البنوك بعد 9 أبريل الماضي.

وفي مطلع شهر مارس الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

المصدر: تاس