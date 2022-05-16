الروبل الروسي مقابل اليورو يقترب من أعلى مستوى في 5 سنوات

يقترب الروبل الروسي من أعلى مستوى في 5 سنوات مقابل اليورو اليوم الاثنين، مما يدل على مرونة غير مسبوقة للعملة الروسية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

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وبحسب بيانات بورصة موسكو، فقد ارتفع سعر صرف الروبل الروسي بأكثر من 1% ليتم تداوله فوق مستوى 65 روبلا لليورو بقليل، واقتربت بذلك العملة الروسية من تسجيل أفضل أداء مقابل العملة الأوروبية منذ يونيو 2017.

كذلك حققت العملة الروسية مكاسب مماثلة مقابل الدولار الأمريكي، حيث تم تداولها فوق 63 روبلا للدولار، لتحوم بذلك بالقرب من أقوى سعر صرف لها مقابل الدولار منذ فبراير 2020.

ويأتي صعود العملة الروسية، بعد أن كانت قد تراجعت في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار.

وفي مطلع شهر مارس الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

يشار إلى أنه تم تصنيف الروبل الروسي في 2022 كأفضل العملات أداء في العالم أمام الدولار، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الأسبوع الماضي.

المصدر: RT