أمير قطر يزور برلين اليوم لبحث اتفاقية الغاز الطبيعي المسال

يزور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم العاصمة الألمانية برلين، ويلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتس.

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ومن المتوقع أن تدور المناقشات بين الطرفين، حول اتفاقية لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال القطري.

ويعد توريد الغاز الطبيعي المسال أمرا حاسما للمحاولات الألمانية لتقليل اعتمادها على واردات الغاز من روسيا.

وقال موقع "فورين بريف"، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق رسمي شهدت مؤخرا صعوبات بسبب خلافات حول مدته، ومؤشر الأسعار، وتحويل مسار الغاز القطري من ألمانيا إلى دول أخرى.

وأضاف: "من بين هذه الخلافات، تطالب قطر بأن يكون هيكل التسعير مرتبطا بأسعار النفط وهو ما سيؤدي حاليا إلى دفع ألمانيا أقساط تأمين عالية".

ومن المحتمل أن تطول المفاوضات، وأن يكون الاتفاق على الشروط القطرية إلى حد كبير، بسبب استعداد ألمانيا لقبول ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال كمقايضة لإزالة الاعتماد على الغاز الروسي.

ويتوقع أن تستفيد قطر من الطلب العالمي المتزايد على غازها الطبيعي حيث تسعى الدول الغربية إلى مزودين غير روس.

المصدر: Foreign Brief