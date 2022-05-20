قفزة في صادرات الغاز المسال من روسيا إلى الصين

زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري على أساس سنوي بنسبة 15% لتصل إلى 1.43 مليون طن، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

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وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الجمعة، إن قيمة موارد الطاقة التي تشتريها الصين من روسيا ارتفعت بواقع 2.45 مرة لتصل إلى 1.32 مليار دولار.

ومن حيث الكمية، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين ارتفع وصعدت روسيا بذلك من المركز السادس إلى المركز الرابع في قائمة كبار موردي هذه المادة.

والمصدر الرئيسي للغاز المسال إلى الصين في الفترة من يناير إلى أبريل كانت أستراليا (7.49 مليون طن بقيمة 5.38 مليار دولار)، تليها قطر (5.48 مليون طن بقيمة 3.57 مليار دولار)، ومن ثم ماليزيا (3.02 مليون طن بقيمة 2.08 مليار دولار).

وجاءت إندونيسيا بعد روسيا في المرتبة الخامسة (1.24 مليون طن بقيمة 1.01 مليار دولار)، وفي المرتبة السادسة جاءت الولايات المتحدة (583 ألف طن مقابل 763 مليون دولار).

وعلى الرغم من أن روسيا احتلت المرتبة الرابعة في إمدادات الغاز المسال، إلا أنها ما تزال المصدر الرئيسي لغاز الأنابيب، إذ صدرت في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام غازا بقيمة 1.04 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.67 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

المصدر: تاس