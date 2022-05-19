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نائب رئيس الوزراء الروسي: إنتاج النفط الروسي يتعافى

مال وأعمال

نائب رئيس الوزراء الروسي: إنتاج النفط الروسي يتعافى
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى حدوث تعاف في إنتاج النفط بروسيا بعد تراجعه الشهر الماضي.

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وقال المسؤول الروسي، في كلمة خلال مشاركته في الماراثون التعليمي "آفاق جديدة" اليوم الخميس، إن إنتاج النفط في روسيا تراجع بواقع مليون برميل يوميا في شهر أبريل الماضي.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن إنتاج الخام في روسيا تعافى في شهر مايو الجاري، إذ نما بمقدار 200-300 برميل يوميا (مقارنة بشهر أبريل 2022).

كذلك أشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر إنتاج الخام في روسيا في النمو في شهر يونيو المقبل (2022).

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات عليها، كذلك أوقفت بعض الشركات شراء النفط الروسي، لكن روسيا قامت بتوجيه مبيعات النفط إلى أسواق أخرى.

المصدر: إنترفاكس

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