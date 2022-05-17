روسيا تصبح من كبار موردي النفط للهند

أظهرت بيانات ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الهند إلى 277 ألف برميل يوميا في شهر أبريل الماضي، مقارنة مع 66 ألف برميل يوميا تم تسجيلها في الشهر الذي قبله.

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وعززت الزيادة حصة الخام الروسي في مشتريات النفط الهندية إلى مستوى قياسي بلغ 6%، مما جعل روسيا رابع أكبر مورد للبلاد. وتعد الهند ثالث مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

وأتاحت العقوبات الغربية على موسكو الفرصة لمصافي التكرير الهندية لزيادة مشترياتها من النفط الروسي بأسعار منافسة، في ظل ابتعاد بعض العملاء الأوروبيين عن الخام الروسي.

وفي مطلع شهر مايو الجاري، تحدثت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، عن أن الهند تتطلع لشراء النفط الروسي بسعر منخفض، دون مستوى 70 دولارا للبرميل.

وأشارت الوكالة إلى أن مصافي النفط في الهند قد اشترت أكثر من 40 مليون برميل من النفط الروسي منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن حجم إمدادات النفط من روسيا إلى الهند طوال عام 2021.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن البنكين المركزيين الروسي والهندي يعملان على إنشاء إطار تنظيمي وآلية للتسويات المالية المتبادلة بالعملات الوطنية (الروبل والروبيه) وذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

المصدر: وكالات