الهند تتطلع لشراء النفط الروسي بسعر مغر

تحدثت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، عن أن الهند تتطلع لشراء النفط الروسي بسعر منخفض دون مستوى 70 دولارا للبرميل.

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ووفقا لمصادر "بلومبرغ" فإن المفاوضات جارية بالفعل على مستوى عال بين ممثلي روسيا والهند.

وأشارت الوكالة إلى أن مصافي النفط في الهند قد اشترت أكثر من 40 مليون برميل من النفط الروسي منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن حجم إمدادات النفط من روسيا إلى الهند طوال عام 2021.

كذلك أشارت "بلومبرغ" إلى أن الهند، التي تستورد 85% من حاجاتها من النفط، تعد إحدى الدول القليلة التي تواصل شراء هذه المادة الخام من روسيا.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن البنكين المركزيين الروسي والهندي يعملان على إنشاء إطار تنظيمي وآلية للتسويات المتبادلة بالعملات الوطنية وذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

المصدر: "نوفوستي"