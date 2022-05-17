روسيا تسجل فائضا في الميزانية الفدرالية في الثلث الأول من 2022

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، أن فائض الميزانية الفيدرالية الروسية في الفترة من يناير إلى أبريل من 2022 بلغ 1.1 تريليون روبل (حوالي 17 مليار دولار) وفقا للتقديرات الأولية.

وبحسب بيانات الوزارة الروسية فقد تجاوزت الإيرادات في تلك الفترة 10 تريليونات روبل، وبلغت 40.1% من إجمالي إيرادات الموازنة الروسية للعام 2022 وللفترة التخطيطية 2023-2024.

فيما أظهرت بيانات الوزارة أن حجم النفقات في الفترة المذكورة بلغ 8.9 تريليون روبل (حوالي 139 مليار دولار).

وجاء معظم الدخل من دائرة الضرائب الروسية، إذ بلغ 6.9 تريليون روبل، فيما حولت دائرة الجمارك الروسية إلى الميزانية حوالي 2.6 تريليون روبل، أما الهيئات الفيدرالية الأخرى فقد حولت 504 مليارات روبل.

(الدولار = 64 روبلا بتاريخ 17 مايو 2022)

المصدر: تاس