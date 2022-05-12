مصر.. ارتفاع كبير في أسعار أهم المنتجات

كشف رئيس شعبة المواد الغذائية في مصر حازم المنوفي، زيادة أسعار بعض منتجات الألبان المعلبة منها ارتفاع سعر زبادي نستله من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات في العبوة الواحدة.

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وأضاف المنوفي، أن أسعار زبادي نستله 170 جراما قد ارتفعت من 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه بزيادة 2.5 جنيه، وزيادة سعر زبادو نستله الصغير من 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه بزيادة 3 جنيهات، وزبادو نستله الكبير من 11 جنيها الي 16 جنيها بزيادة 5 جنيهات، وزبادي فواكه قطع نستله من 4.5 جنيه إلى 5.75 جنيه بزيادة جنيها واحدا.

وحول ارتفاع أسعار الزبادي .. كشفت شعبة المواد الغذائية في وقت سابق ، ارتفاع عدد من أصناف المواد الغذائية مع بداية الشهر الجاري مثل الألبان وبعض أنواع الجبن، والزبادو، واللبن والمشروبات الفورية سريعة التحضير.

وأوضحت الشعبة، أن أسعار اللبن المعبأ جهينة ارتفع من 18 إلى 20.5 جنيها للتر، وبخيره من 8 إلى 8.5 للنصف لتر، وواحد كيلو بخيره من 15 إلى 15.75 جنيها.

وبحسب الشعبة، ارتفع سعر الجبن المثلثات ريزيدون من 18 جنيها إلى 25 جنيها، وارتفعت جبنة مثلثات طعمة من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، والجبن الكبايات الحجم الصغير من 28 إلى 40 جنيها، والحجم الأكبر من 43 جنيها إلى 60 جنيها، والزبادو ارتفع سعره من 11 إلى 12 جنيها.

المصدر: القاهرة 24