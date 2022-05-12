الصادرات التركية للولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

حققت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، نموا قياسيا على الصعيد الشهري، خلال أبريل الماضي.

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وأفادت "الأناضول"، بحسب بيانات أحصتها من مجلس المصدرين، بأن عائدات الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، بلغت في أبريل الماضي مليارا و530 مليون دولار، وهو أعلى معدل شهري حتى الآن.

ووفقا لهذا فقد حققت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، نموا بنسبة 50.2 بالمئة، خلال أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وبلغت حصة الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، خلال الشهر الفائت، 6.6 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد.

المصدر: "الأناضول"