تركيا تحتل الصادرات المصرية

أعلنت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالي صادرات مصر لأكبر 5 دول مستوردة للمنتجات المصرية.

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وارتفعت الصادرات خلال شهر يناير الماضي بنسبة %96.7 مسجلة نحو 1.361 مليار دولار مقابل 692.122 مليون في يناير 2021.

واحتلت تركيا المرتبة الأولى، وقفز إجمالي الصادرات المصرية إليها بنسبة %179 مسجلة نحو 480.536 مليون مقابل 172.241 مليون في يناير 2021.

ووفقًا لنشرة "الإحصاء"، توزعت الصادرات المصرية لتركيا بين وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير والتي سجلت نحو 315.383 مليون مقابل 407 آلاف خلال فترة المقارنة السابقة، بجانب تصدير اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 44.264 مليون مقابل 33.672 مليون خلال تلك الفترة.

وأظهرت النشرة تراجع صادرات مصر من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها خلال الفترة السابقة لتركيا إلى 16.159 مليون مقابل 18.828 مليون بنسبة انخفاض قدرها %14.2.

في حين صعدت صادرات مصر من المنتجات الكيماوية غير العضوية لتركيا خلال شهر يناير إلى 13.655 مليون مقابل 8.633 مليون دولار في يناير 2021، كما زادت صادرات المنتجات الكيماوية العضوية بنسبة %3.4 إلى 12.495 مليون مقابل 12.084 مليون خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

وجاءت إسبانيا في الترتيب الثاني بالقائمة، وسجلت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 268.704 مليون دولا مقابل 73.129 مليون خلال فترة المقارنة السابقة، وتضمنت المنتجات تصدير وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 182.406 مليون مقابل 16.588 مليون.

وصدرت مصر أيضا حديد وصلب فولاذ بقيمة 27.531 مليون مقابل 14.520 مليون دولار، وأظهرت النشرة تصدير لدائن ومصنوعاتها في شهر يناير الماضي بقيمة 11.872 مليون مقابل 4.843 مليون في يناير 2021.

وأظهرت بيانات النشرة بلوغ صادرات مصر للولايات المتحدة نحو 214.344 مليون دولار في شهر يناير الماضي مقابل 138.601 مليون فى يناير 2021.

وأوضحت البيانات الواردة ضمن نشرة التجارة الخارجية لجهاز الإحصاء، أن الهند حلت فى الترتيب الرابع من قائمة أهم صادرات مصر لأكبر 5 دول بعد تركيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير الماضي.

وتذيلت إيطاليا القائمة، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إليها مسجلة نحو 198.332 مليون دولار في شهر يناير الماضي مقابل 177.465 مليون في يناير 2021.

المصدر: المال