"بلومبرغ": 20 شركة أوروبية تفتح حسابات في بنك "غاز بروم" لشراء الغاز الروسي

نقلت "بلومبرغ" عن مصدر مطلع قوله: "قامت 20 شركة أوروبية بفتح حسابات في بنك "غاز بروم" Gazprom Bank لشراء الغاز الروسي.

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كذلك قال المصدر أن هناك 14 شركة أخرى تطلب قائمة بالمستندات المطلوبة لفتح حسابات، وكانت روسيا قد أعلنت قبولها المدفوعات مقابل إمدادات الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة بالروبل فقط، وذلك على خلفية إعلان بعض الدول تجميد الأصول الروسية، وظهور دعوات في أوروبا لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا لم تقبل الدول غير الصديقة هذا المخطط فإن روسيا ستعتبر ذلك تقصيرا في عقود الغاز. وبالفعل أوقفت "غازبروم" شحنات الوقود إلى بلغاريا وبولندا عقب رفضهما الدفع بالروبل.

المصدر: نوفوستي