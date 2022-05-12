بيانات تظهر تسارع التضخم في أوكرانيا

أفاد عضو مجلس إدارة البنك الوطني الأوكراني (المركزي الأوكراني) فاسيلي فورمان، بأن التضخم السنوي في أوكرانيا بلغ في شهر أبريل الماضي مستوى 16% (على أساس سنوي).

ووفقا لبيانات البنك المركزي الأوكراني فإن التضخم في أوكرانيا تسارع في مارس الماضي وبلغ على أساس سنوي 13.7%، مقارنة برقم فبراير البالغ 10.7%.

وقال فورمان في حديث تلفزيوني مع قناة "أوكرانيا 24" الخميس: "اليوم، بلغ التضخم 16% في أبريل (2022)، وهناك توقعات للبنك الوطني (المركزي الأوكراني) أن يصل التضخم على مدار العام إلى مستوى 20%".

وعن أسباب ارتفاع التضخم، أشار المسؤول إلى "الأعمال القتالية التي تدور في البلاد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في جميع أنحاء العالم".

وأضاف فورمان، قائلا إن التضخم يتسارع أيضا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأوكرانية والبنك الوطني لضخ الأموال في اقتصاد البلاد، وكان لاضطراب سلاسل التوريد تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي