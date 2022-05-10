إيران وكوبا تبرمان مذكرتي تعاون في مجالي النفط والزراعة

أبرمت إيران وكوبا، مذكرتي تعاون بمجالي النفط والزراعة، في إطار الجولة اللاتينية لوزير النفط الايراني، جواد أوجي، التي التقى خلالها بالرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل.

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وووقع الجانبان المذكرتين، كما شدد الطرفان على "ضرورة تطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات الاقتصادية".

هذا وبحث وزير النفط الايراني خلال زيارته كوبا سبل تطوير التعاون البيني مع كل من ريكاردو كابريساس روس، المساعد الاقتصادي للرئيس الكوبي، ووزيري الطاقة والنفط.

وفي وقت سابق، أكد السفير الكوبي لدى طهران، ألبرتو غونزاليس كاسالس، استعداد بلاده التعاون مع إيران بمجال الطاقة، معتبرا التعاون الثنائي من شأنه أن "يلتف على الحظر".

المصدر: "فارس"