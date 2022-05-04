وزير النفط الإيراني من كراكاس يهتف "الموت لأمريكا"

في العاصمة الفنزويلية كراكاس، رد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي على هتاف نظيره الفنزويلي، طارق العيسمي "تحيا إيران" بهتاف يقول: "تحيا فنزويلا والموت لأمريكا".

إقرأ المزيد

وقبيل الاجتماع الرسمي للوزيرين في العاصمة الفنزويلية، تصافح الوزيران بحرارة ثم ربّت وزير النفط الفنزويلي على كتف ضيفه وزير النفط الإيراني وهتف بحياة إيران، ورد جواد أوجي بهتاف مماثل بحياة فنزويلا، مضيفا إليه "والموت لأمريكا".

إلى ذلك، صرّح وزير النفط الإيراني جواد أوجي مؤكدا أن بلاده وفنزويلا ستستخدمان جميع الإمكانات المتاحة في سبيل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما.

ووصف أوجي علاقات بلاده مع فنزويلا بأنها تاريخية، فيما كان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد استقبل في كراكاس وزير النفط الإيراني وبحث معه سبل تجاوز مضاعفات العقوبات الأمريكية على البلدين.

المصدر: RT + إرنا