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لبنان يسجل ارتفاعا كبيرا بأسعار المحروقات

مال وأعمال

لبنان يسجل ارتفاعا كبيرا بأسعار المحروقات
Globallookpress
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ارتفعت صباح اليوم الثلاثاء في لبنان، أسعار صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان، بشكل ملحوظ، وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد منذ مدة طويلة.

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وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​، جدولا جديدا لأسعار المحروقات​.

وارتفع سعر صفيحتي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 23000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر صفيحة ​المازوت​ 10000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر قارورة ​الغاز​.

وباتت الأسعار على الشكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 507,000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 518,000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 599,000 ليرة.

-قارورة الغاز: 359,000 ليرة.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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