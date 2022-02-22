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لبنان يسجل ارتفاعا ملحوظا بأسعار الوقود

مال وأعمال

لبنان يسجل ارتفاعا ملحوظا بأسعار الوقود
Gettyimages.ru
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سجلت أسعار البنزين في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا، في حين تراجعت قليلا أسعار المازوت والغاز.

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وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية، جدول الأسعار الجديد الذي يظهر ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 4800 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان بـ 3800 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت بـ 2000 ليرة لبنانية، والغاز بـ 4300 ليرة لبنانية.

وباتت أسعار المحروقات وفق الشكل الآتي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 362000 ليرة.
- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 371000 ليرة.
- المازوت: 331000 ليرة .
- الغاز: 276000.

وكان ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، توقع "مزيدا من الإرتفاع في أسعار المحروقات هذا الأسبوع نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا، خصوصا بعد أن لامس سعر برميل النفط الخام حدود المئة دولار".

المصدر: "النهار"+ lebanon 24

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