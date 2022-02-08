ارتفاع أسعار المحروقات كافة في لبنان والكشف عن السبب

سجلت أسعار المحروقات كافة في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا نسبيا، وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد منذ مدة طويلة.

إقرأ المزيد

وصدر جدول أسعار المحروقات، لتصبح الأسعار كالآتي:



- البنزين 95 أوكتان: 360200 ليرة (+1800 ليرة)

- البنزين 98 أوكتان: 370600 ليرة (+1400)

- الديزل: 336800 ليرة (+8200)

- الغاز: 283100 ليرة (+6700).

من جانبه، أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، أن "زيادة أسعار المحروقات أتت نتيجة المعادلة بين انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي في السوق والمعتمدة لإصدار جدول تركيب الأسعار، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية"، لافتا إلى أن "مصرف لبنان خفّض سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85% من البنزين، من 21500 إلى 20800 ليرة".

كما أشار إلى أن "سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقا لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا، انخفض من 21589 ليرة إلى 21337 ليرة، ولكن بالمقابل ارتفعت أسعار النفط المستوردة، فكيلوليتر البنزين زاد 24.41 دولار، وكيلوليتر المازوت 27 دولارا في جدول اليوم".

المصدر: "الجديد"