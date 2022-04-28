بورصة موسكو تبلغ أعلى مستوى في نحو أسبوعين
واصلت بورصة موسكو الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل فوق مستوى 2500 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ 14 أبريل الجاري.
وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر البورصة MICEX بنسبة 3.32% إلى 2504.74 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد صعد فوق مستوى 2500 نقطة للمرة الأولى في نحو أسبوعين.
كذلك ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.79% إلى 1057.13 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وفي سوق العملات استمرت العملة الروسية بالارتفاع أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروربية، وتراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.9% إلى 72.12 روبل في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.16% إلى 75.4 روبل.
المصدر: تاس