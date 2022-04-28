اليورو يهبط أمام الروبل الروسي إلى مستوى هو الأول منذ مارس 2020

تراجع سعر صرف اليورو أمام الروبل، في بداية تعاملات اليوم الخميس، دون مستوى 75 روبلا ، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020، لكنه عاد للارتفاع قليلا بعد ذلك.

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وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت موسكو، تم تداول العملة الأوروبية عند مستوى 75.60 روبل، بعد أن تم تداول اليورو في مستهل التعاملات دون مستوى 75 روبلا، إذ بلغ 74.35 روبل.

كذلك تراجع سعر صرف الدولار بواقع 18 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.60 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وخلال تعاملات اليوم انخفضت العملة الأوروبية أمام نظيرتها الأمريكية دون مستوى 1.05 دولار، وذلك للمرة الأولى في نحو 5 سنوات.

وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تراجعت العملة الروسية في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار، ولكن بعد إعلان البنك المركزي الروسي الشهر الماضي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا بدأ الروبل بالتعافي وأصبح الدولار اليوم يساوي 72.60 روبل.

ومن أبرز الإجراءات، التي أطلقها المركزي الروسي، هو إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

المصدر: نوفوستي