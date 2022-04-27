بوتين: الاقتصاد الروسي ثبت ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب ساحقة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات الغربية، وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني ثبت ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب ساحقة.

وقال الرئيس الروسي، في اجتماع مع أعضاء مجلس النواب في مدينة سان بطرسبورغ اليوم، إن "خطط معارضي روسيا لخنق البلاد بالعقوبات باءت بالفشل".

وأضاف بوتين: "الخصوم كانوا يشنون حربا اقتصادية ضد روسيا منذ فترة طويلة. مستخدمين كل أنواع الذرائع، وأحيانا دون أي ذرائع، فرضوا المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة".

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي صمد ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب مدمرة، وقال الرئيس الروسي: "فشلت خطط اليوم لخنق الاقتصاد".

وشدد بوتين على أنه من الضروري تعزيز السيادة الصناعية والريادة العالمية في عدد من المجالات، وليس فقط ضمان استقرار الاقتصاد الروسي.

ومع إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات طالت قطاعات اقتصادية وأفرادا وشركات، من جهتها اتخذت الحكومة الروسية مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد.

المصدر: تاس