حكومة اليابان تبرر عدم الخروج من مشروع "سخالين-2"

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، أن بلاده لن تنسحب من مشروع النفط والغاز "سخالين -2"، لأنها تخشى أن تحل محلها دولة أخرى.

وأشار الوزير، خلال اجتماع للحكومة، إلى أن شركة شل الأنجلو هولندية قد بدأت بالفعل مفاوضات بيع حصتها في "سخالين -2 " إلى شركة نفط صينية.

وأضاف الوزير: "الانسحاب [من المشروع] لن يكون عقوبة فعالة إذا استحوذت دولة ثالثة على الحصة فيه".

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ونوه الوزير بأن رفض الاستثمار في سخالين -2 سيؤدي إلى زيادة أسعار الموارد وبالتالي يعود بالفائدة على روسيا.

من جانبها، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن اهتمام شركات النفط الصينية المملوكة للدولة بشراء حصة في سخالين -2 يجبر شركتي ميتسوبيشي وميتسوي اليابانيتين على مواصلة مشروعهما المشترك مع "غازبروم".

تمتلك هاتان الشركتان اليابانيتان، 22.5٪ من المشروع، ويتم توريد معظم الغاز الطبيعي المسال المنتج هناك إلى اليابان. وتمتلك شل 27.5٪ من الأسهم في "سخالين -2"، والـ 50٪ الأخرى مملوكة لشركة غازبروم.

المصدر: وكالة "أر بي سي"