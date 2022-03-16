كيشيدا: لليابان مصلحتها الخاصة في المشاريع بسخالين وخاصة سخالين -2

صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأن بلاده لها مصلحتها الخاصة في المشروعات بسخالين، وذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيتم تطبيق العقوبات على مثل هذه المشاريع.

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وقال رئيس الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أما بالنسبة للمشاريع في سخالين، أولا وقبل كل شيء، سخالين -2 ، فإن بلادنا لها مصالحها الخاصة بها. فهي تتيح الحصول على الطاقة بانتظام وبأسعار منخفضة. هذا مشروع فيه مصالح خاصة لبلدنا. سخالين -2 مشروع يوفر 9٪ من الطلب على الغاز الطبيعي المسال. نعتقد أن هذا مشروع مهم لبلدنا من حيث ضمان إمدادات طاقة مستقرة"

وفي الوقت نفسه، أشار فوميو كيشيدا إلى أن اليابان ستحاول "مراقبة أمن الطاقة لديها، لمواكبة دول مجموعة السبع فيما يتعلق بالعقوبات، إذا أمكن ذلك. حوالي 60 ٪ من الغاز الطبيعي المسال المنتج في سخالين -2 مخصص للتسليم إلى اليابان".

وكانت شركة شل قد أعلنت في 28 فبراير، في ضوء الأحداث بأوكرانيا، عن قرار بالانسحاب من المشاريع المشتركة مع غازبروم وغازبروم نفت، بما في ذلك سخالين 2 وينيسي وسليم بتروليوم، وكذلك وقف المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2".

كما أعلنت شركة النفط والغاز الأمريكية العملاقة إكسون موبيل أنها بدأت في تطوير خطوات للخروج من مشروع سخالين -1 بسبب الوضع في أوكرانيا، حيث تنفذ روسيا عملية عسكرية.

يشار إلى أن إكسون موبيل تدير مشروع سخالين -1 نيابة عن كونسورتيوم دولي من الشركات اليابانية والهندية والروسية.

كما أن إكسون موبيل، ومقرها في ولاية تكساس، تعد واحدة من أكبر شركات النفط الخاصة في العالم. في الصين، تبيع هذه الشركة الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية وتدير أيضا منشأتين لإنتاج زيوت التشحيم.

يذكر أن تنفيذ مشروع سخالين -1 يتم بموجب شروط اتفاقية مشاركة الإنتاج. مشغل المشروع بحصة 30٪ هو إكسون نفتغاز المحدودة (إكسون نفتغاز المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة إكسون موبيل)، روسنفت - 20 ٪، سوديكو اليابانية - 30 ٪ والهند أونغك - 20٪.

المصدر: نوفوستي