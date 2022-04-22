وزير الطاقة اللبناني يحذر من نقص ​الوقود​ والطاقة

حذر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض من أن نقص ​الوقود​ والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني، مثل الرعاية الصحية والمياه.

وقال فياض إنه فوجئ بقرار عدم موافقة ​البنك الدولي​ على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مبينا أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية للمشروع".

وأشار إلى أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصا وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​"، معتبرا أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنويا".

وشدد فياض على أن "خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة"، مؤكدا أهمية تنفيذها لـ"تحسين من المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً ​صندوق النقد الدولي​ لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة".

وحذر من إمكانية دخول لبنان "مرحلة صعبة في حال لم يأت الجواب الشافي من البنك الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكدا أنه "ينتظر الحصول على التمويل للدفع بالأمور إيجابا".

وأشار إلى ضرورة الشروع بالخطة لمعرفة "كيفية صرف الأموال التي خصصها مجلس الوزراء للكهرباء والتي بلغت 70 مليون دولار من حصة لبنان من السحب الخاص من صندوق النقد الدولي"، مشددا على أن "وزارة الطاقة اللبنانية استجابت لكافة المطالب التي وضعها البنك الدولي وليس هناك من سبب للتأخير في تأمين التمويل".

وأضاف: "تم إنهاء اتفاقية تزويد لبنان ب​الغاز الطبيعي​ مع الحكومة المصرية ومسودة اتفاقية العبور مع الحكومة الأردنية، وكذلك مسودة اتفاقية تبادل الغاز مع الحكومة السورية ومتابعة العمل على تذليل العقبات المانعة لها".

وأعلن إنهاء وزارته "دراسة الضمانات البيئية والاجتماعية المتعلقة بمشروع تأهيل خط الغاز العربي"، لافتا إلى أنه تم "عرضها على موقعي الوزارة والبنك الدولي الإلكترونيين، وهي من شروط التمويل لمشروع استيراد الغاز الطبيعي من مصر".

المصدر: "الشرق"