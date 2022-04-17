إيران تكشف عن حجم صادراتها واستيرادها من وإلى الدول العربية والإفريقية خلال عام

كشف المدير العام لمكتب الشؤون العربية والإفريقية بهيئة تنمية التجارة الايرانية، فرزاد بيلتن، عن زيادة الصادرات الإيرانية إلى الدول العربية والإفريقية بـ 2.6 مليار دولار، خلال عام.

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وأوضح فرزاد بيلتن قائلا: "إن الاحصاءات المنشورة تشير إلى أن صادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدول العربية والإفريقية في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2022)، شهدت زيادة نسبتها 20% مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل من 13.595 مليار دولار، إلى 16.293 مليار دولار".

وتابع موضحا: " وفي المراكز الخمسة الأولى في حجم الصادرات الايرانية إلى الدول العربية والإفريقية يأتي العراق بـ8.9 مليار دولار، والإمارات بـ4.9 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ716 مليون دولار، وغانا بـ353 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ254 مليون دولار".

وأضاف فرزاد بيلتن: "كما تشير الإحصاءات المنشورة، إلى أن حجم استيراد إيران من الدول العربية والإفريقية خلال العام الايراني الماضي شهد زيادة بنسبة 76% مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل من 10.47 مليار دولار إلى 18.479 مليار دولار، حيث احتلت كل من الإمارات بـ16.523 مليار دولار، والعراق بـ1.197 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ619 مليون دولار، المراكز الثلاثة الأولى".

وأكمل: "إن هيئة تنمية التجارة الإيرانية لديها العديد من الخطط والبرامج للسنة الجديدة، ومن أهمها، متابعة تنمية البنى التحتية التجارية، التي تشمل النقل، والشحن، والبنى المالية والبنكية، والضمان، والموانئ، والجمارك، والمعايير، ودعم تأسيس المراكز التجارية، ورفع مستوى النشاطات الترويجية التجارية من قبيل النشاطات المعرضية، وتبادل الوفود التجارية، وتوسيع النشاطات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية عبر زيادة عدد الملحقين التجاريين، وعقد اجتماعات اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة، وزيادة اللقاءات مع المسؤولين الاقتصاديين في مختلف الدول، وإبرام مذكرت التفاهم التجارية، وتسهيل التجارة عبر خفض التعريفات الجمركية".

المصدر: "العالم"