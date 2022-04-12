الأرقام تتحدث.. هل نما أم خبا حجم تجارة إيران مع جاراتها؟

كشفت الجمارك الإيرانية أن حجم تجارة البلاد مع دول الجوار بلغ 100 مليون طن بقيمة 51 مليار دولار، خلال العام الماضي (انتهى في 20 مارس 2022).

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وأوضح المدير العام للجمارك الإيرانية، علي رضا مقدسي، قائلا: "إن تجارة البلاد مع الجيران في العام الإيراني الماضي شهد نموا بنسبة 23% في الوزن و43% في القيمة، لافتا إلى أن "سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة خاصة جيرانها ساهمت في نمو التجارة".

وتابع علي رضا مقدسي: "تم تبادل 100 مليون و 131 ألف طن من البضائع بقيمة 51 مليارا و875 مليون دولار في العام الإيراني الماضي مع الدول المجاورة، منها 75 مليونا و445 ألف طن، بقيمة 26 مليارا و29 مليون دولار حصة إيران من الصادرات إليها".

يشار إلى أنه تم تصدير السلع الايرانية الى مختلف الدول بما فيها العراق وتركيا والإمارات وأفغانستان وباكستان، حيث بلغت قيمة الصادرات الى العراق 8 مليارات و900 مليون دولار مسجلا بذلك نموا بنسبة 21%، وقيمة الصادرات إلى تركيا بلغت 6 مليارات و100 مليون دولار.

المصدر: "إيرنا"