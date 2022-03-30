غرفة تجارة طهران تحدد أبرز 5 شركاء تجاريين لإيران

كشفت غرفة تجارة طهران عن أبرز شركاء إيران التجاريين، وعن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإيران خلال العام الإيراني الماضي.

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وأوضح مدير عام الجمارك، علي رضا مقدسي، قائلا: "بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإيران خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى قبل أيام، 100 مليار دولار".

وأضاف علي رضا مقدسي: "في العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين إيران والعالم 162 مليون طن، ومن حيث القيمة، نمت تجارة إيران الخارجية خلال العام مقارنة بالعام السابق بنسبة 38%".

هذا وكشفت إحصائيات مدير عام الجمارك، أنه تم تصدير 122 مليون طن من البضائع الإيرانية بقيمة 48 مليار دولار إلى دول مختلفة، بزيادة 14 مليار دولار عن العام السابق ونمو بنسبة 41%، حيث أن أول خمسة دول مصدرة للبضائع إلى إيران خلال العام الماضي هي الإمارات العربية المتحدة، والصين، وتركيا، وألمانيا، وروسيا.

كما تمت الإشارة إلى أن الصين والعراق وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان تعتبر الوجهات الخمس الأولى للصادرات الإيرانية خلال العام الماضي.

المصدر: RT