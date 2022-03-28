ماذا تملك إيران من الثروات؟

أشارت مصادر إعلامية إيرانية إلى أن الثروات في إيران لا تقتصر على الغابات والبحار والطاقات المتجددة فقط، بل يضاف إليها المعادن والنفط والغاز الطبيعي.

ونشر موقع "إيران بالعربي" على صفحته على "تيليغرام"، مقالة أكد فيها أن "إيران تصنف من أكثر الدول الغنية بالمعادن في المنطقة والعالم.. إذ تم الكشف عن نحو 57 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية في البلاد ضمن أكثر من 10 آلاف معدن".

وأضافت: "من أهم المعادن المكتشفة في إيران الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والزنك، والرصاص، والنيكل، والكروميت، والمنغنيز، والتيتانيوم، واليورانيوم، والفحم، والقصدير، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة مثل الفيروز، والرخام، والجص، والإسمنت والملح".

وتابعت: "تبلغ قيمة ذخائر المعادن المكتشفة في إيران نحو 773 مليار دولار، وتتركز أكثر في الفحم الحجري ويبلغ 1.2 مليار طن، والحديد الخام ويصل إلى نحو 2.7 مليار طن، و300 طن من الذهب، و6 ملايين طن من الزنك، و2.6 مليون طن من الرصاص، و36 ألف طن من أحجار اليورانيوم تقريبا".

المصدر: "إيران بالعربي"