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المركزي الروسي يكشف حجم الديون الخارجية لروسيا

مال وأعمال

المركزي الروسي يكشف حجم الديون الخارجية لروسيا
Sputnik
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، أن حجم الدين الخارجي لروسيا بلغ في بداية الشهر الجاري بتاريخ 1 أبريل 2022 مستوى 453.5 مليار دولار.

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وأشارت البيانات إلى أن حجم الدين الخارجي لروسيا تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.5% أو بواقع 26.5 مليار دولار.

ولفت المركزي الروسي في بيان إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجي جاء بشكل رئيسي متأثر بتراجع الديون الخارجية وقطاعات اقتصادية مختلفة.

وللمقارنة فقد بلغ حجم الدين الخارجي لروسيا في مطلع العام الماضي مستوى 470.1 مليار دولار.

والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

المصدر: نوفوستي

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