الجمارك الصينية: التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد بمقدار 28,7%

تدل معلومات الإدارة العامة للجمارك الصينية على أن التبادل التجاري بين روسيا والصين وفق نتائج الربع الأول من العام الجاري ازداد بمقدار 28,7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وأشارت المعلومات التي نشرتها الإدارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في الفترة الزمنية المذكورة 38,17 مليار دولار.

كما أكدت أن الصادرات الصينية إلى روسيا ازدادت خلال الفترة نفسها بمقدار 25,9% سنويا وبلغت 16,44 مليار دولار. أما الصادرات الروسية إلى الصين فارتفعت بمقدار 31% وبلغت 21,73 مليار دولار.

وفي مارس الماضي بلغ التبادل التجاري بين روسيا والصين 11,66 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الصينية إلى روسيا 3,82 مليار دولار والصادرات الروسية إلى الصين – 7,84 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي



