شركات صينية تبتكر طريقة للالتفاف على العقوبات في تجارتها مع روسيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المستوردين في الصين، الذين يسعون إلى الحفاظ على تجارة الطاقة مع روسيا، تحولوا إلى سداد ثمن واردات الفحم والنفط من روسيا بالعملة الصينية اليوان.

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كذلك أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أنه من المتوقع أن يتم توريد أول شحنة سدد ثمنها باليوان في شهر أبريل المقبل.

وعن أسباب التحول إلى العملة الصينية كوسيلة للدفع في مشتريات الفحم والنفط، قالت "بلومبرغ" إنه تم اتخاذ القرار على خلفية العقوبات الاقتصادية التي تجعل من الصعب إجراء تحويلات مالية دولية مع روسيا بعد فصل عدد من بنوك الدولة عن نظام "سويفت (swift).

وتعد روسيا أحد أبرز مصدري النفط الخام إلى الصين، وفي العام 2021 جاءت روسيا في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر موردي النفط إلى الصين، فيما جاءت المملكة السعودية في المرتبة الأولى.

وفي شهر فبراير الماضي، وقعت شركة الطاقة الروسية "روس نفط" صفقة نفط ضخمة مع الصين على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين.

ووفقا لما ذكرته الشركة الروسية فقد تم توقيع الاتفاقية مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية وتتضمن توريد 100 مليون طن من النفط إلى الصين عبر كازاخستان على مدى 10 سنوات.

المصدر: "أر بي كا"