"روس نفط" الروسية تبرم اتفاقية مع الصين لتوريد 100 مليون طن من النفط

وقعت شركة الطاقة الروسية "روس نفط" اليوم صفقة نفط ضخمة مع الصين على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

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ووفقا لما ذكرته الشركة الروسية فقد تم توقيع الاتفاقية مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية وتتضمن توريد 100 مليون طن من النفط إلى الصين عبر كازاخستان على مدى 10 سنوات.

وأشارت "روس نفط" الروسية في بيان نشرته إلى أن النفط الخام سيتم معالجته في مصانع بشمال غرب الصين لتلبية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

ومنذ العام 2005 وردت "روس نفط" الروسية إلى الصين ما مجموعه 445 مليون طن من النفط.

كذلك اتفقت "روس نفط" الروسية مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية للتعاون في مجال التنمية منخفضة الكربون.

ووصل الرئيس الروسي إلى بكين اليوم للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وفي وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن روسيا والصين تخططان لتوقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات، خلال زيارة بوتين إلى بكين. وأضاف مساعد الرئيس الروسي أنه خلال الزيارة سيتم تبني حزمة واسعة من الوثائق يتجاوز عددها 15 اتفاقية.

المصدر: RT