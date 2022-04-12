"بلومبرغ": توريد الفحم الروسي إلى الصين سيزداد بمقدار 30% العام الجاري

نقلت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء توقهات محللين بأن حجم إمدادات الفحم الروسي إلى الصين قد يزداد العام الجاري بمقدار 30% ليصل 71 مليون طن.

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ونقلت الوكالة عن محللي مصرف "Morgan Stanley " أنه من الممكن أن تحصل الصين على الفحم الذي كان مخصصا في البداية توريده إلى اليابان. كما يعتقدون أن روسيا على الأرجح لن تحول صادرات الفحم المخصصة للسوق الأوروبية، إلى آسيا.

وعبروا عن اعتقادهم أنه بالرغم من أن روسيا لن تتمكن من زيادة صادرات الوقود عبر السكك الحديدية بسرعة فإن الفحم الإضافي قد يصل إلى ميناء تانشان الصيني بحرا، الأمر الذي سيساعد الصين، برأي المحللين، في تعويض الإمدادات من إندونيسيا.

وصادقت بلدان الاتحاد الأوروبي في 7 أبريل الجاري على المجموعة الخامسة من العقوبات ضد روسيا والتي تقضي بفرض قيود على عدد من المواطنين الروس والمؤسسات المالية الروسية، بالإضافة إلى حظر توريد الفحم من روسيا وتصدير البضائع عالية التقنية إليها.

المصدر: تاس