قطر تستحوذ على امتياز ضخم للتنقيب عن النفط في منطقة واعدة بمصر

أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف قبالة سواحل مصر.

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وقالت الشركة إنه بموجب شروط الاتفاقية، التي ستخضع لموافقات الحكومة المصرية، ستمتلك شركة قطر للطاقة 40% من حصة المقاول في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في حين أن شركة تابعة لإكسون موبيل (المشغل) ستحتفظ بنسبة 60% المتبقية من الامتياز.

وقال سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرية، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة أخرى في ترسيخ وجود شركة قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية بقطاع استخراج النفط والغاز، وفي تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الدولي".

وأضاف: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية والعمل مع شريكنا القيم طويل الأمد إكسون موبيل لاستكشاف آفاق مثيرة في هذه المنطقة الواعدة. كما يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل مع إيجاس ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية وشركائنا على دعمهم وتعاونهم القيمين".

وكانت شركة إكسون موبيل فازت بحق التنقيب عن البترول والغاز في حقل امتيار شمال مراقيا البحرية في عام 2020 والتي تغطي مساحة قدرها 4847 كيلومترًا مربعًا في أعماق مائية تتراوح بين 1000 متر و2000 متر.

المصدر: مصراوي