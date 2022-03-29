الكويت: إيران ليست طرفا في حقل "آرش/الدرة" فهو حقل كويتي سعودي خالص

أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أن "إيران ليست طرفا في حقل "آرش/الدرة" فهو حقل كويتي سعودي خالص"، وذلك بعد إعلان طهران بدء أعمال الحفر في الحقل "قريبا".

وقال الصباح في بيان صحفي إن "ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الفرنسي بشأن حقل الدرة، المقصود فيه هو مفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث".

وأكد أن "إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص"، مشيرا إلى أن "للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".

هذا وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة على أن "حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في بيان لها، أن مشروع تطوير حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.

المصدر: "القبس" + RT