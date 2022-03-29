وزير النفط الإيراني يعلن عن موعد عمليات الحفر في حقل "آرش" الغازي المشترك مع الكويت والسعودية

كشف وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن عمليات الحفر في حقل "آرش" الغازي المشترك بين إيران والكويت والسعودية ستبدأ قريبا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال جواد أوجي: "الدراسات الشاملة لحقل "آرش" المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وإنجاز المسح الزلزالي".

‏وتابع أوجي: "ستبدأ عمليات الحفر في هذا الحقل قريبا بنصب القاعدة".

وأضاف: "رغم أننا نرغب بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة إلا ان الإجراءات الأحادية لا تمنع تنفيذ المشروع المذكور".

وكان أوجي قد شدد في وقت سابق على رفض الاتفاق بين الكويت والسعودية للاستثمار في حقل "آرش/الدرة" الغازي المشترك، لافتا إلى أن عمليات الاستثمار والتطوير في الحقول المشتركة يجب أن يتم بالتعاون والتنسيق بين دولها وفق الأعراف والمبادئ الدولية.

المصدر: "إيرنا"