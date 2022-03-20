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"غازبروم": نضخ الغاز لنقله إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي

مال وأعمال

AP
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أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأنها تضخ الغاز لنقله إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي ووفق طلبات المستهلكين التي تبلغ حجمها اليوم الأحد 106,6 مليون متر مكعب.

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مسؤول: شركة
مسؤول: شركة "غازبروم" تواصل إمداداتها إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي

وجاء في بيان صدر عن الشركة، اليوم الأحد: "تقوم "غازبروم" بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي ووفق الحجم المطلوب من المستهلكين والذي يبلغ 106,6 مليون متر مكعب في 20 مارس الجاري".

وتبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة "غازبروم" لنقل الغاز إلى أوكرانيا للعام الجاري 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

المصدر: نوفوستي

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