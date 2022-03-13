توجيه عاجل من السيسي حول سعر القمح المحلي لتشجيع المزارعين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح "حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة وفق محددات الجهات المختصة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الاجتماع الذي عقده السيسي مع المسؤولين المعنيين شمل "استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية".

وتم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلي، وجهود زيادة إنتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.

المصدر: اليوم السابع+بوابة أخبار اليوم