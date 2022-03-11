مصر تعلن زراعة محصول بنسبة غير مسبوقة في تاريخ البلاد

أعلن مدير معهد المحاصيل الحقلية في مصر رضا محمد، أن "مخزون القمح في مصر يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر، وسيبدأ موسم حصاد القمح في منتصف شهر إبريل".

إقرأ المزيد

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي يعرض على القناة الأولى أن "هذا يعني إضافة 4 أو 5 أشهر أخرى للاحتياطي المصري، وبالتالي فليس هناك ما يدعو إلى القلق، وسيكون لمصر مخزون استراتيجي يكفيها لفترة زمنية قد تصل إلى 10 أشهر".

وأشار إلى أن "المساحات الجديدة في شرق العوينات وتوشكى ومستقبل مصر أضافت الكثير للزراعة المصرية بعدما جرى استصلاحها"، موضحا: "هذا العام حدث شيء غير مسبوق في تاريخ القمح بمصر، حيث أعلنا عن سعر توريد قبل الزراعة، وهو ما نتج عن تحقيق مصر المساحة المنزرعة الأعلى في تاريخها".

المصدر: الوطن