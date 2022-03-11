مصادر: واشنطن وحلفاؤها بصدد إلغاء وضع "الدولة الأكثر تفضيلا" لروسيا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن اليوم الجمعة، مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، إلغاء الوضع التجاري "للدولة الأكثر تفضيلا" لروسيا.

وقال مصدر للوكالة إن "تجريد روسيا من وضع الدولة الأكثر تفضيلا سيسمح للولايات المتحدة وحلفائها بفرض تعريفات جمركية على الواردات الروسية، مما يزيد من عزلة الاقتصاد الروسي ردا على غزوها لأوكرانيا".

وتأتي خطوة بايدن في الوقت الذي طالبه فيه المشرعون بإلغاء ما يعرف رسميا باسم "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" مع روسيا.

هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن إدارة بايدن تتلقى تقارير تفيد بأن "روسيا ربما تفكر في مصادرة أصول الشركات الأمريكية والدولية التي أعلنت عن خطط لتعليق العمليات في روسيا أو الانسحاب من السوق الروسية"، مشيرة إلى أن "الانتقام الروسي المحتمل سيؤدي في النهاية إلى مزيد من الألم الاقتصادي لروسيا ويضاعف الرسالة الواضحة لمجتمع الأعمال العالمي بأن روسيا ليست مكانا آمنا للاستثمار والقيام بأعمال تجارية".

المصدر: AP + cbs news