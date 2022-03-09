خبير: الولايات المتحدة ستحاول تعطيل اتفاقية "أوبك+" النفطية

أشار خبير في أسواق النفط، إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تعطيل اتفاقية "أوبك+" النفطية، وذلك بعد أن تخلت عن النفط والمنتجات النفطية من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

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وقال أليكسي بيلوجوريف نائب مدير الطاقة بمعهد الطاقة والتمويل (IEF)، إن "الولايات المتحدة ستبذل الآن جهودا كبيرة لإقناع المنتجين، مثل فنزويلا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بزيادة إمدادات النفط إلى الأسواق. أعتقد أنهم سيحاولون تعطيل اتفاقية "أوبك+" قدر الإمكان، رغم أن الخطوة ليست في صالح السعودية".

وأوضح الخبير: "أنه على الرغم من أن إمدادات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة ليست كبيرة ولا يتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ نفس الخطوة من أوروبا، فإن ما يحدث لا يزال يؤثر على سوق النفط".

وأضاف: "ستكون هناك بالطبع خسائر في الطلب على النفط الروسي، وهي بالفعل ملموسة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية في خطوة منفردة من واشنطن بسبب الأزمة الأوكرانية.

وعقب القرار الأمريكي ارتفعت أسعار النفط في الأسواق، وجرى تداول عقود خام "برنت" عند مستوى 130 دولارا للبرميل.

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي