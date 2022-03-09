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الخارجية الصينية: الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية

أسعار الذهب الأسود تواصل الارتفاع

مال وأعمال

أسعار الذهب الأسود تواصل الارتفاع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، النمو بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

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بايدن يحظر واردات الطاقة من روسيا
بايدن يحظر واردات الطاقة من روسيا

وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.66% إلى 125.75 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.01% إلى 130.55 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية في خطوة منفردة من واشنطن بسبب الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT + نوفوستي

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