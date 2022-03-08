السلطات المصرية تطمئن المواطنين بشأن "أمن البلاد الغذائي"

أكدت وزارة التموين المصرية أن "أمن مصر الغذائي سليم تماما، ومخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن".

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وخلال مقابلة ببرنامج "مساء dmc"، أوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين قائلا: "بالرغم من استغلال البعض للأحداث الجارية ومحاولة التربح من الأزمات إلا أن أمن مصر الغذائي سليم تماما ومخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن..القيادة السياسية أنفقت ما يقرب من 50 مليار جنيه للتوسع في المناطق اللوجستية ونتج عنها توفير مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 6 أشهر"، لافتا إلى أن "الحكومة تمكنت من إعداد 1500 مخزن في الفترة الماضية تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ونتج عنه عدم وجود نقص في أي سلعة غذائية منذ 6 سنوات، وأن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز جائحة كورونا باقتدار دون نقص ملحوظ في أي سلع غذائية بفضل استعداداتها".

وعن أسعار السلع وازديادها، قال عبد المنعم خليل موضحا: "هناك تزايد في بعض أسعار السلع بشكل مبرر، مثل الزيت، حيث نعتمد في استهلاكنا على 97% من الخارج، وحدثت زيادات عالمية، ولكن ظلت وزارة التموين محافظة على الأسعار لوجود تعاقدات ومخزون استراتيجي".

كما أكد خليل أن "مصر لديها اكتفاء من الأرز والسكر ومخزون من القمح يكفي إلى 4 أشهر وحصاد القمح القادم في شهر أبريل، بالإضافة لاستخدام الدولة لأفضل وأضمن وسائل التخزين للأقماح".

وشدد على أن "الوزارة لم تزود قرشا على أسعار السلع الغذائية، بما يؤكد أن الأسعار لم تتغير بالشكل الذي حدث"، مطالبا المواطنين بالشراء من المجمعات الاستهلاكية والابتعاد عن المستغلين من التجار والمتلاعبين بالأسعار.

المصدر: "الوطن"