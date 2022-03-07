مصر.. البورصة تتعرض لخسائر بالمليارات

تعرضت مؤشرات البورصة المصرية، لهبوط كبير في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع.

إقرأ المزيد

وقال محللو أسواق المال التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية إنها تأثرت بتراجعات أسواق المال العالمية، نتيجة الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي.

ووصلت أسعار خام برنت لمستويات ارتفاع حادة قرب 130 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4 % وشركات التعدين 3.7 %.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.5 مليار جنيه ليغلق عند 693.987 مليار جنيه، مقابل مستوى 708.566 مليار جنيه أمس .

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.63%، ليغلق عند مستوى 10691.68 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1870.76 نقطة.

وكذا مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2832.61 نقطة.

المصدر: الأهرام